صورة مسربة لـiPhone 5SE تؤكد افتقاره للمس ثلاثي الأبعاد

تسربت على شبكة الإنترنت صورة للجهة الأمامية لهاتف آيفون القادم والذي يحمل حالياً اسم" iPhone 5SE" تظهر استخدام شركة" آبل" للتصميم القديم لهاتف "آيفون 5 إس" بدلاً من التصميم الجديد لهاتف "آيفون 6 إس".

وتؤكد الصورة المسربة عدم تواجد ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد 3D في الجهاز الجديد، وهي الميزة التي أضافتها "آبل" سابقاً لأحدث سلسلة هواتف "آيفون" والمعتمدة على حساسية الشاشة القابلة للمس في القيام بعدة وظائف مختلفة.

وتعمل تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد بالاعتماد على جهازي استشعار يعملان باللمس يتموضعان أسفل الشاشة، ويظهر جهازا الاستشعار في الصورة المسربة للشاشة الأمامية لهاتف "آيفون 6 إس" مقارنة بشاشة" iPhone 5SE".

ويبدو أن الشركة تفضل تقسيم هواتف "آيفون" إلى مجموعتين من الهواتف، بحيث تحتوي المجموعة الأولى على الهواتف الرائدة مثل "آيفون 6 إس" و6 إس بلس".

بينما تحتوي المجموعة الثانية على هواتف "آيفون" الأقل ثمناً والمتشابهة من الناحية الشكلية مثل "iPhone 5SE" و"آيفون 5 إس"، والتي يمكنها الاستفادة من التصاميم القديمة لسنوات عديدة قادمة.

كما قد تتواجد بعض الأسباب التقنية لهذا الأمر، حيث إن تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد لا تتناسب مع الهواتف بشاشة من قياس 4 إنشات ولاتزال خطوة بعيدة جداً، إضافة لقيام الشركة بتخفيض قدرات بطارية هواتف "آيفون 6 إس" و"6 إس بلس" لتلائم التقنية.

ويبدو أن الشركة لا تريد تواجد مثل هذه الميزة في الهواتف الصغيرة والمنخفضة السعر من أجل الحفاظ على أرباح هواتفها الرائدة وعدم التأثير في قرار الزبائن الذين يرغبون في الحصول على هذه الميزة والمتوفرة في هواتف الشركة الرائدة فقط.

وتأمل الشركة بتحقيق الهاتف الجديد نجاحاً كبيراً ولكن ليس على حساب النماذج الراقية من هواتفها، ويبدو أن الهاتف الجديد سيكون أكثر نجاحاً من ناحية الأداء وأقل نجاحاً من ناحية التصميم والوظائف.

وتجدر الإشارة إلى توقع قيام "آبل" بالإعلان عن الهاتف الجديد خلال مؤتمرها الصحافي المزمع عقده بتاريخ 21 مارس القادم، إلى جانب قيامها بالكشف عن نسخة جديدة من "آيباد برو" بشاشة من قياس 9.7 إنش، وبعض رباطات المعصم الجديدة التابعة لساعتها الذكية "Apple Watch".