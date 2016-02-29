"iOS 9" يعمل على 77% من أجهزة آبل الذكية

أشارت شركة "آبل" إلى اعتماد 77% من مجمل الأجهزة النشطة حول العالم على النسخة الأحدث من نظام التشغيل"iOS 9 "، وذلك وفقاً لإحصائيات صفحة الدعم الفني الخاصة بمتجر "آب ستور App Store" بتاريخ 22 فبراير الحالي.

وكانت الشركة قد طرحت في شهر سبتمبر من العام الماضي النسخة الأحدث من نظام التشغيل" iOS 9" لمستخدميها إلى جانب إطلاقها هواتف "آيفون 6 إس" و"6 إس بلس".

وأوضحت الصفحة أن عدد الأجهزة النشطة العاملة بنظام" iOS 8" يبلغ 17%، بينما يعمل ما مجموعه 6% فقط من مجمل الأجهزة النشطة بنظام" iOS 7" وما قبله.

وكانت "آبل" قد صرحت بتاريخ 11 يناير الماضي عن اعتماد 75% من الأجهزة النشطة على النظام الجديد، مما شكل تباطؤاً في النمو والاعتماد وفق وجهة نظر المحللين.

ورغم تباطؤ معدل اعتماد نظام" iOS 9" من قبل المستخدمين إلا انه لا يزال أعلى بالمقارنة مع نظام "iOS 8" الذي وصل لنسبة 77.8% في منتصف شهر مارس من العام الماضي.

وصرحت الشركة سابقاً عن اعتماد 12% من الأجهزة النشطة حول العالم على نظام" iOS 9" خلال 24 ساعة من إطلاقه بشكل رسمي.

بينما تم اعتماد نظام" iOS 8" على 16% من الأجهزة خلال 24 ساعة من إطلاقه، واعتماد" iOS 7" على 20% من الأجهزة خلال 24 ساعة من صدوره.

وتجدر الإشارة إلى قيام "آبل" في 12 يناير الماضي بإطلاق النسخة التجريبية الأولى للمطورين من نظام "iOS 9.3" والتي تتوفر للتنزيل بشكل مباشر من مركز آبل للمطورين Apple Developer Center تلتها النسخة العامة لغير المطورين.