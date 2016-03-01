جديد WhatsApp على "آي أو أس"

أطلقت خدمة التراسل الفوري واتس اب اليوم الاثنين تحديثاً جديداً لتطبيقها على نظام التشغيل آي أو أس، يجلب معه عدداً من المزايا؛ أبرزها تصميم مُحسن لاستعراض الصور والفيديوهات.

ويتيح الإصدار الجديد، الذي يحمل الرقم 2.12.4 من تطبيق واتساب للمستخدم إمكانية مشاركة الصور أو الفيديوهات من التطبيقات الأخرى المثبتة على هاتفه، مثل خدمات التخزين السحابي غوغل دراي ودروب بوكس ومايكروسوفت ون درايف، وذلك بمجرد النقر على خيار "اختر من تطبيق آخر” Choose from another app عند فتح “مكتبة الصور/الفيديو” Photo/Video Library.

وقالت واتساب، المملوكة لشركة فيسبوك، على صفحة وصف التطبيق على متجر آب ستور إن تحديث اليوم يوفر للمستخدم إمكانية اختيار العديد من الألوان لتكون خلفيةً للشاشة، كما يتيح له تقريب الفيديوهات أثناء تشغليها.

يُذكر أن واتساب، التي تجاوز عدد مستخدميها عتبة المليار، كانت قد أطلقت في وقت سابق من الشهر الحالي، تحديثاً جديداً لتطبيقها على نظامي أندرويد وآي أو أس، يرفع عدد الأشخاص الممكن إضافتهم إلى المجموعات من 100 إلى 256 شخصا.

وكان يان كوم، مؤسس واتساب، قد أعلن في 2 فبراير 2016 أن عدد مستخدمي التطبيق النشطين شهريا بلغ أكثر من مليار مستخدم يتبادلون يوميا 42 مليار رسالة، و1.6 مليار صورة، و250 مليون فيديو، وأصبح يضم أكثر من مليار مجموعة.

ويأتي تحديث اليوم بعد نحو ثلاثة أيام من إعلان واتساب، التي احتفلت الأسبوع الماضي بمرور سبعة أعوام على إطلاقها، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن قائمة بأجهزة الهواتف المحمولة وأنظمة التشغيل التي لن يعمل معها تطبيقها اعتباراً من العام 2017.

ويمكن لمستخدمي الإصدار 6.0 وما بعده من نظام آي أو أس المشغل لأجهزة شركة آبل الذكية تنزيل الإصدار الجديد، الذي يبلغ حجمه 56.7 ميجا بايت من متجر آب ستور.