تسريب صور الهاتف الذكي المرتقب Huawei P9

سرب موقع "فنتشر بيت" VentureBeat صورا قال إنها للهاتف المرتقب "هواوي بي9" Huawei P9، الذي يتوقع أن تكشف عنه الشركة الصينية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال الموقع إن المصدر الذي سرب له الصور، وطلب عدم الكشف عن هويته، شارك معه أيضا مواصفات الهاتف الذي سيقدم شاشة بقياس 5.2 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسلا.

ونقل VentureBeat عن مصدره أن الهاتف، الذي يحمل الاسم الرمزي "إيفا" Eva، سيكون الجيل الخامس من "سلسلة-بي" P-series العاملة بنظام التشغيل أندرويد، والتي قفزت من "أسند بي2" Ascend P2 إلى "أسيند بي6" Ascend P6 في عام 2013، ثم أسقطت اسم Ascend العام الماضي مع الهاتف Huawei P8.

وكان الموقع نفسه قد نقل منتصف شهر يناير الماضي أن هاتف العام الحالي من سلسلة "بي" سيتضمن أربعة طرز، أحدها رخيص الثمن، وآخر بشاشة كبيرة، وثالث بمواصفات عالية، إضافة إلى الطراز الأساسي.

وكانت تسريبات سابقة قد تحدثت أن الهاتف Huawei P9 سيتضمن المعالج "كيرين 955"Kirin 955 من شركة هواوي نفسها، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 4 غيغابايتات.

ولكن موقع VentureBeat نقل عن شخص قال إنه قضى وقتًا مع الهاتف، أنه سيضم معالجًا ثماني النوى من نوع Kirin 950 مع معالج الرسوميات Mali-T880، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 جيغابايتات، و 32 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وتُظهر الصور المسربة امتلاك الهاتف المرتقب كاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميجابكسلًا لكل منهما مع عدسات من صناعة شركة "ليكا" Leica، وفق ما نقل الموقع.

أما عن موقع الإعلان عن الهاتف Huawei P9، فمن المتوقع أن يتم ذلك يوم الأربعاء القادم، إذ أرسلت الشركة الصينية اليوم الأربعاء بطاقات دعوة لحدث تعتزم عقده يوم 9 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين.