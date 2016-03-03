لن تحتاج لمنصة XBox لتشغيل ألعاب مايكروسوفت المستقبلية

تنوي شركة" مايكروسوفت" القيام بتوفير الألعاب الحصرية التي تطرحها لجهاز"إكس بوكس ون XBox One" لأجهزة الحواسيب العاملة بنظام "ويندوز" في نفس يوم صدروهم لمنصة الألعاب.

وتتواجد العديد من الألعاب الحصرية المخصصة لمنصة "إكس بوكس ون" مثل Halo وForza وFable وGears of War والتي قد تدفع المستخدم لشراء المنصة بدلاً من منصة "سوني بلاي ستيشن PS 4."

وتعمل الشركة على دمج برمجيات نظام التشغيل "ويندوز" مع منصة الألعاب "إكس بوكس" مما يسمح للمستخدم بتشغيل الألعاب التي تصدرها "مايكروسوفت" أو أحد شركائها على أي جهاز.

وقد تتمكن "مايكروسوفت" من تغيير طريقة شراء وتشغيل اللاعبين للألعاب، بحيث تسمح لهم بالاستغناء عن منصة " Xbox" من أجل تجربة ولعب أحد ألعاب الشركة.

وتعتبر عناوين ألعاب مثل Halo الأكثر رواجاً في الأسواق ضمن صناعة الألعاب، ويقوم بعض الأشخاص بشراء منصة "إكس بوكس" فقط من أجل ان يتمكنوا من لعبها.

وتعمل "مايكروسوفت" على تعزيز مبيعات تلك الألعاب في أوساط المستهلكين عبر توفيرها لأجهزة الحواسيب، مما قد يعني انتصار اضافي للشركة التي تقوم بتوفير نظام التشغيل للحواسيب.

ويعتبر هذا الأمر سبب إضافي لإقناع صناع التكنولوجيا حول إمكانية دعم نظام التشغيل"ويندوز 10" الذي أطلقته الشركة في شهر يوليو الماضي، ويعمل حالياً على 11.9% من مجمل أجهزة الحواسيب في العالم.

وقال فيل سبنسر رئيس قسم أجهزة "إكس بوكس" في بيان للصحافيين في مؤتمر "مايكروسوفت": "يجب على الألعاب ان تكون نابضة بالحياة ومبتكرة من أجل نجاح نظام ويندوز".

وتراهن "مايكروسوفت" على رغبة المطورين الذين يقومون بتطوير ألعاب الحواسيب على بناء ألعاب لمنصة "إكس بوكس" أيضاً، على ان تقوم الشركة بتزويدهم بمجموعة من الأدوات تسمى "منصة ويندوز الشاملة" بحيث يمكن للمطورين بناء الألعاب للحواسيب ولمنصة الألعاب معاً في نفس الوقت.