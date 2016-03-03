"Kiddle".. محرك بحث جديد مخصص للأطفال

يقلق الأهل عادةً عندما يجلس أطفالهم على أجهزة الحاسب ويبدأون باستخدام شبكة الإنترنت بشكل عشوائي، فمع وجود محرك بحث "غوغل" يمكن لأي طفل الوصول إلى أي محتوى قد يكون غير مناسب لعمره.

لذلك يمكن للأهل تثبيت محرك بحث "Kiddle" ليكون الصفحة الافتراضية على متصفحات الإنترنت الخاصة بأجهزة أطفالهم، فهو محرّك بحث مصمّم خصيصاً للأطفال، بحيث يقوم بإظهار نتائج بحث صديقة للأسرة ويقوم بتصفية المواقع ذات المحتوى السيئ أو الخادع.

ويعمل محرّك البحث على اختيار وفحص النتائج من قِبل محرريه، ليتم عرض النتائج المناسبة للأطفال، وبعد ذلك يتم عرض النتائج التي لم تكتب بشكل مباشر للأطفال إلا أنها مكتوبة بطريقة سهلة الفهم والاستيعاب من قِبل الأطفال، مع استخدام الصور المصغّرة بأسلوب واضح ويسهل يفهم المحتوى منه بسرعة.