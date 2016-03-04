آبل تطلق حساباً للدعم الفني على تويتر

أطلقت شركة آبل، اليوم الخميس، حسابا جديدا على تويتر مخصصا لتقديم الدعم الفني للعملاء، في خطوة جديدة لتوسيع حضور الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي وللدفع نحو حل مشكلات العملاء فورا.

وقالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون الذكية وحواسب آيباد اللوحية وحواسب ماك الشخصية، والتي تتخذ من مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية مقرًا لها، في تغريدة لها تحت الحساب applesupport@ إنها ستوفر لعملائها النصائح والحيل عبر تويتر.

وقد استقطب الحساب، الذي تم إطلاقه في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الكثير من المتابعين، الذين بلغ عددهم (حتى لحظة كتابة الخبر) أكثر من 60 ألفا، وقد بدأ الحساب بتلقي استفسارات وشكاوى المستخدمين فورًا.

ومن بين الذين استقطبهم حساب آبل الجديد مؤسس تويتر ورئيسها التنفيذي جاك دروسي، الذي رحب بهذه الخطوة بتغريدة قال فيها :"ترحيب حار بـ AppleSupport@! فهو الآن يستخدم تويتر لتوفير الدعم للعملاء من خلال التغريدات والرسائل الخاصة DMs!".

ويوضح إطلاق الحساب الجديد كيف أن آبل تتجه نحو توسيع حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كانت تتحاشي ذلك، فهي لا تملك إلى الآن حسابًا خاصًا بها، ما عدا بعض الخدمات التابعة لها، مثل آبل ميوزيك وآيتونز.

وحتى الآن نشر حساب آبل الجديد أربع تغريدات فقط، الأولى ترحب بالمتابعين، والثانية للحديث عن الانطلاقة، والثالثة للحديث عن بعض الحيل المخفية في تطبيق الملاحظات "نوتس" Notes، والرابعة للقول إن "النصائح والدروس التعليمية من مستشاري آبل الذين تعرفونهم وتثقون بهم ذاتهم الآن على تويتر".