هكذا تتصفح ويكيبيديا بأسلوب جديد على أجهزة iOS

يستخدم الكثير من الأشخاص موسوعة ويكيبيديا الحرة بكثرة، ولكن ما يعيب ويكيبيديا حتى الآن هو افتقارها لتصميم أنيق ومعاصر، بالإضافة إلى إمكانية وجود ميزات مفيدة وعملية تُساعد مستخدمي الموسوعة على الاستفادة بشكل أكبر منها.

تطبيق Viki المتوفر لمستخدمي أجهزة iOS عبر متجر آب ستور يتيح لمستخدميه كل ذلك وأكثر، فهو يقدم أسلوباً جديداً ومميزاً في استعراض ويكيبيديا مع تقديم ميزات غير متوفرة بشكل مباشر في الموسوعة، بحيث يمكن الاستفادة من ميزة الأماكن القريبة التي تتيح إمكانية استكشاف مواد ويكيبيديا المثيرة للاهتمام حول المنطقة المحيطة بالمستخدم.

ويتيح التطبيق إمكانية استخدامه عن طريق ساعة "آبل"، بحيث يمكن للمستخدم إجراء عمليات البحث الصوتي ومشاهدة المقالات المتعلقة بالمكان المتواجد به، بالإضافة إلى متابعة القراءة على جهاز "آيفون" بسهولة، مع إمكانية حفظ المقالات في المفضلة للعودة إليها لاحقاً، مع العلم أن التطبيق مدفوع ويبلغ سعره 0.99 دولار أميركي.