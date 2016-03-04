Vibby لمشاركة جزء محدد من مقطع فيديو على يوتيوب

تحتوي شبكة "يوتيوب" على عدد كبير جداً من مقاطع الفيديو، منها مقاطع تصل مدّتها إلى أكثر من ساعة، والتي يصعب للمستخدم مشاهدتها كاملة، لذلك يحاول البحث عن الجزء المهم منها فقط ليُشاهده.

خدمة Vibby تسمح للمستخدم بإمكانية إنشاء مقطع فيديو لجزء صغير من مقطع فيديو كبير موجود على "يوتيوب"، ومن ثم مشاركته مع الآخرين للتركيز على الجزء المطلوب دوناً عن غيره، ويتم ذلك الأمر بسهولة كبيرة تسمح للمستخدم بختيار عدّة لحظات مهمة من فيديو واحد.

وتعمل الخدمة عن طريق لصق رابط الفيديو المطلوب أخذ لقطات محددة منه بعد أن يقوم المستخدم بالتسجيل بالخدمة، ومن ثم يتم اختيار اللحظات المهمة وبعد ذلك تسمية المقطع المختصر الجديد ومشاركته مع الأصدقاء ببساطة، وهي خدمة مفيدة لمقاطع الفيديو الطويلة التي تتعلق بالرياضة أو التعليم أو غير ذلك.