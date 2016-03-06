هكذا تعثر على أصدقائك عبر مختلف مواقع التواصل

يتواجد الكثير من الأشخاص على معظم الشبكات الاجتماعية الشهيرة، إلا أن المستخدم يتواصل مع بعض أصدقائه على شبكة اجتماعية واحدة أو اثنتين، على الرغم من تواجده وتواجدهم على شبكات اجتماعية أخرى، ولكن لسببٍ ما لا يصل المستخدم إلى حسابات أصدقائه على بقية الشبكات الاجتماعية المستخدمة من قِبلهم.

تطبيق Peopls المتوفّر لمستخدمي أجهزة آيفون عبر متجر آب ستور يُتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى حسابات أصدقائه على مختلف الشبكات الاجتماعية بسهولة، بحيث يقوم التطبيق بفرز الأصدقاء وتواجدهم على أبرز الشبكات الاجتماعية بشكلٍ تلقائي.

ويقدم التطبيق جدولا زمنيا واحدًا لنشاط كل صديق لدى المستخدم على مختلف الشبكات الاجتماعية بما في ذلك فيسبوك، تويتر، إنستاغرام، فليكر، جوجل بلس، يوتيوب، ساوند كلاود، وغير ذلك الكثير من الشبكات الاجتماعية.