هكذا تحصل على صور "مجانية" عالية الدقة

ينتشر على شبكة الإنترنت العديد من المواقع التي تهدف إلى تقديم صور احترافية وعالية الدقة بشكل مجاني للمستخدم، والتي تتميز عادة بوجود إبداع كبير في تصويرها وإخراجها، إضافة إلى تنوّع مصادرها من المصوّرين، ليقوم المستخدم بتحميلها واستخدامها لأي غرض كان.

ولكن تطبيق Good Free Photos يوفّر مجموعة كبيرة من الصور عالية الدقة مجانًا مع توحيد مصدرها، بحيث يحتوي الموقع على أكثر من 5600 صورة، جميعها مصوّرة من قِبل صاحب الموقع، وتتميّز الصور الموجودة في الموقع بواقعيتها وعدم استخدام تعديلات كبيرة عليها.

ويُتيح الموقع إمكانية تصفّحه عن طريق الفئات المتوفّرة بداخله لتسهيل الوصول إلى الصور المميزة والخاصة بصنف محدد، فيمكن مثلًا التّوجه لمشاهدة صور الطبيعة أو صور الطعام أو الحيوانات أو النباتات وغير ذلك من الأصناف