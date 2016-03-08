أخيراً.. مترجم "سكايب" يدعم اللغة العربية

أعلنت خدمة الدردشة "سكايب"، اليوم الثلاثاء، رسمياً عن إضافة اللغة العربية إلى قائمة اللغات التي تدعمها خدمة المترجم الفوري Skype Translator، ليصبح مجموع اللغات المدعومة 8، إلى جانب دعم 50 لغة لترجمة الدردشة الفورية.

وقالت "سكايب"، المملوكة لشركة "مايكروسوفت"، في بيان إن دعم اللغة العربية مهم بالنسبة لها، لأنه يوجد تنوع كبير بين الناطقين بهذه اللغة حول العالم، ولكثرة المتحدثين بها.

وأضافت الشركة أن خدمة المترجم الفوري Skype Translator، ومنذ إطلاقها في ديسمبر 2014، سهلت التواصل والعلاقات عبر مختلف اللغات.

وأوضحت خدمة الدردشة الشهيرة أن اللغة العربية المدعومة هي "العربية الفصحى الحديثة Modrern Standard Arabic" التي تُستخدم في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كصيغة قياسية للغة العربية.

وأشارت "سكايب" إلى أنها وعلى عكس اللهجات المحلية، التي تختلف اختلافاً كبيراً من بلد إلى بلد، تستخدم اللغة العربية الفصحى الحديثة في جميع أنحاء العالم العربي في مجال التواصل المكتوب والرسمي. وهي تُعلَّم في المدارس وتُستخدم من قبل الصحافيين.

ويأتي دعم اللغة العربية بعد دعم اللغة البرتغالية (البرازيلية) في ديسمبر الماضي، وقبلها اللغتين الفرنسية والألمانية في يونيو الماضي، واللغتين الإيطالية والصينية مطلع العام الماضي، وكانت النسخة التجريبية من الخدمة قد انطلقت مع دعم اللغتين الإنجليزية والإسبانية.

وكانت الشركة قد أعلنت منتصف شهر ديسمبر 2014 إطلاق المرحلة التجريبية الأولى لخدمة Skype Translator التي توقع لها الكثيرون أن تُحدث ثورة في مجال الاتصالات.

ويمكن العثور على إعدادات اللغة العربية على تطبيق "سكايب" الخاص بأجهزة سطح المكتب تحت أيقونة الكرة الأرضية، ومن القائمة المنسدلة يمكن تفعيل خدمة Skype Translator، ثم اختيار تفضيلات اللغات المحكية والتراسل.