إلغاء لعبة Fable Legends من منصة إكس بوكس

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن إلغاء لعبة الخيال فيبل ليجيندز Fable Legends، التي يتم تطويرها لأجهزة الحواسيب ومنصة "إكس بوكس"، وكانت تعتبر إحدى دعائم منصة الألعاب منذ تم إطلاقها في عام 2004.

وقالت شركة تصنيع الأنظمة والعتاد والألعاب بأنها تقترح إغلاق استوديوهات ليونهيد Lionhead المطورة للعبة أيضاً، والتي استحوذت عليها "مايكروسوفت" في عام 2006، وتقوم بمناقشة الأمر مع الموظفين حول إمكانية إغلاق استوديوهات ليونهيد البريطانية.

مما يعني نهاية أحد أكثر استديوهات تطوير الألعاب شهرةً في مجال صناعة الألعاب العالمية البالغ سوقها 99.3 مليار دولار استناداً إلى تقديرات شركة Newzoo لأبحاث السوق.

كما صرحت "مايكروسوفت" عن إغلاقها استوديوهات بريس بلاي Press Play الدانماركية أيضاً، والتي تطور ألعاب مثل Max: The Curse of Brotherhood وKalimba، وتعمل على تطوير لعبة Project: Knoxville.

وأشار هانو لميك مدير عام استوديوهات "مايكروسوفت" في أوروبا: "كانت هذه القرارات صعبة، ونحن محظوظون للغاية لامتلاكنا مجموعة من الأشخاص يعملون في هذه الاستوديوهات ويملكون الموهبة والإبداع والالتزام".

وتواصل استوديوهات "مايكروسوفت" مع دخول هذه التغييرات حيز التنفيذ التركيز على استثماراتها وزيادة التطوير في مجال الألعاب ومحاولة الحفاظ على الامتيازات التي تحظى بها والعمل بجد على إثارة انتباه المزيد من اللاعبين.

تجدر الإشارة إلى قيام "مايكروسوفت" سابقاً بإغلاق استوديوهات أخرى مثل استوديوهات Ensemble، والتي يعود الفضل لها في ظهور لعبة الحرب الاستراتيجية عصر الامبراطوريات Age of Empires وأول نسخة من لعبة الحرب Halo.