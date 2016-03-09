"GETWi.Fi" لإيجاد شبكات اتصال لاسلكية مجانية من حولك

يتوفّر في كثير من الأماكن حول العالم شبكات لاسلكية مجانية للاتصال بالإنترنت، والتي يمكن للمستخدم عن طريق الاتصال اللاسلكي بالإنترنت دون الحاجة لأن يستخدم من حزمة البيانات لديه، ولكن إيجاد أماكن هذه الشبكات هو العملية الصعبة.

موقع "GETWi.Fi" يوفّر للمستخدم إمكانية معرفة أماكن وجود الشبكات اللاسلكية المجانية من حوله، بحيث يمكن له الذهاب إلى مكانها على الخريطة ليجد أنها متاحة للاتصال دون الحاجة لكتابة كلمة مرور، ويوفّر الموقع أكثر من 500 ألف شبكة حول العالم.

ويقوم الموقع بتوزيع الشبكات المجانية على الخريطة كنقاط زرقاء اللون، والتي تحمل كل واحدة منها اسم شبكة الإنترنت المجانية المتوفّرة، بحيث يمكن للمستخدم معرفة الشبكة التي سيتّصل عليها والتي سيجدها داخل قائمة الشبكات المتاحة لديه.