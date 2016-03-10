آبل تعلن 21 مارس موعدا لحدثها المرتقب

أرسلت شركة آبل يوم الخميس بطاقات دعوة لحدثها المرتقب الذي تقرر عقده يوم 21 مارس الجاري في مقرها بمدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا، والذي يُتوقع أن تكشف فيه عن نسخة بشاشة صغيرة من هاتفها الذكي آيفون.

واعتادت آبل التي تعد أكثر الشركات التقنية شهرة في العالم الكشف عن منتجات جديدة في مثل هذه المناسبات، لذا يُتوقع أن تكشف الشركة عن إصدارات جديدة من هاتفها الذكي آيفون وحاسبها اللوحي آيباد.

ويتوقع أن تكشف آبل خلال حدثها عن هاتف آيفون يُعرف باسم "آيفون 5 إس إي" iPhone 5se، وإصدار جديد من حاسبها اللوحي "آيباد أير" أو إصدار بقياس 9.7 بوصات من حاسبها "آيباد برو"، الذي أعلنت عنه العام الماضي.

وكانت آبل قد أعلنت حديثاً أن الطلب على هاتفها الذكي آيفون لم يعد مثل السابق، إذ إن الارتفاع الطفيف، الذي لم يتجاوز 0.4% خلال الربع الرابع من العام الفائت، هو الأبطأ على الإطلاق منذ طرح أول هاتف آيفون في عام 2007.

ويُقال إن الشركة، التي انتزعت منها نظيرتها جوجل لقب "أعلى الشركات قيمة في العالم" مطلع الشهر الماضي، تعتزم إطلاق هاتف آيفون يقدم شاشة بقياس 4 بوصات لجذب المستخدمين، الذين لا يفضلون الشاشات الكبيرة، التي بدأت بتقديمها مع الهاتفين آيفون 6 وآيفون 6 بلس عام 2014.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف "آيفون 5 إس إي" المرتقب سيكون مشابهًا شكلًا للهاتف "آيفون 5 إس" الذي أطلقته آبل عام 2013، وأنه سيضم معالجًا من نوع "أي9" A9، وسيدعم تقنية "الاتصال قريب المدى" NFC لدعم الخدمة المالية "آبل باي" Apple Pay، وسيأتي بأربعة ألوان، هي: الذهبي، والذهبي الوردي، والفضي، والرمادي.