هذه شروط استخدام like من فيسبوك للمواقع

منعت محكمة ألمانية موقع تجارة إلكترونية من إدماج كبسة "يعجبني" التابعة لشبكة "فيسبوك" من دون إطلاع زواره على أنهم يفصحون عن بياناتهم الخاصة في حال استخدامه.

وقامت جمعية المستهلكين في رينانيا الشمالية وستفاليا بإحالة هذه القضية إلى محكمة دوسلدورف (شمال غرب) التي أمرت الموقع بالالتزام بالقوانين تحت طائلة غرامة قدرها 250 ألف يورو، على ما جاء في القرار.

ولا يزال في وسع جهة الدفاع استئناف هذا القرار.

وينبغي لموقع "فاشن آي دي" التابع لمجموعة "بيك أند كلوبنبرغ" أن يبلغ المستخدمين بأنهم يرسلون إلى "فيسبوك" بروتوكول الإنترنت الخاص بهم من خلال الكبس على هذا الزر، ويحصل على موافقتهم ويعلمهم بأن هذه الموافقة قابلة للنقض.

وأشادت جمعية المستهلكين بهذا القرار، وهي كانت قد اشتكت على "بيك أند كلوبنبرغ" بسبب تشريعها الخاص بحماية البيانات الشخصية، وهي مسألة حساسة جدا في ألمانيا.

وقد فتحت السلطات المعنية بالمنافسة في ألمانيا تحقيقا في بداية مارس يطال "فيسبوك" التي تشتبه في أنها تستفيد من مركزها المهيمن لفرض شروط استخدام تنتهك قوانين الحماية.