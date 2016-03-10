هكذا تُفعّل الترجمة العربية الفورية في سكايب

أتاحت خدمة سكايب المملوكة من قبل شركة مايكروسوفت مؤخرا إمكانية الاستفادة من خدمة الترجمة الفورية Skype Translator للناطقين باللغة العربية، بحيث أصبح بإمكان المستخدم تفعيل الميزة عند التحدث مع شخص أجنبي يرغب بترجمة ما يقوله بشكل فوري إلى العربية أو العكس.

ويمكن العثور على إعدادات اللغة العربية على تطبيق سكايب الخاص بأجهزة سطح المكتب العاملة بنظام تشغيل ويندوز 7 وما فوق، وذلك من أيقونة الكرة الأرضية الموجودة في نافذة المحادثة مع الشخص المطلوب، ومن القائمة المنسدلة يمكن تفعيل خدمة Skype Translator.

بعد ذلك يمكن للمستخدم اختيار تفضيلات اللغات المحكية والتراسل، بحيث يقوم بتحديد اللغة التي يتحدّث هو بها، ومن ثم يحدد اللغة التي سيستخدمها الطرف الآخر والتي يمكن أن تكون العربية، لتقوم الميزة بترجمة ما يقوله الطرف الآخر فورا عند إجراء أي اتصال، مع العلم أن الميزة تدعم اللغة العربية الفصحى الحديثة، كما أنها تتعلّم من محادثات المستخدم، بحيث يحصل المستخدم على نتائج أفضل مع مرور الوقت.