تطبيق Lookback لتسجيل فيديو لمختلف أجهزة "آبل"

يرغب العديد من مستخدمي الأجهزة الذكية بتسجيل الشاشة لأجهزتهم للاحتفاظ بالتسجيل أو نشره بهدف عمل شروحات وغير ذلك من الأفكار، ولكن إيجاد طريقة عملية تسمح للمستخدم بتسجيل ما يحصل على الشاشة بسهولة يجعل الأمر صعباً.

تطبيق Lookback المتوفّر لمستخدمي أجهزة "ماك" يسمح لأصحاب الحواسب العاملة بنظام تشغيل "ماك" من تسجيل الشاشة لمختلف أجهزة "آبل" بالاعتماد على الحاسب، بحيث يكفي أن يقوم المستخدم بوصل جهاز "آبل" الذي يرغب بتسجيل فيديو للشاشة له عن طريق وصلة USB من حاسب "ماك" الذي يحتوي على تطبيق Lookback.

ويُتيح التطبيق إمكانية العمل مباشرةً بمجرد وجوده على حاسب "ماك" دون الحاجة لتثبيت أي إضافات على أجهزة "آيفون" أو "آيباد"، مع توفير إمكانية التقاط فيديو للمستخدم باستخدام كاميرا الحاسب الخاص به، أو تشغيل شاشة حاسب "ماك" كذلك.