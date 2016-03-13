روبوت يوصل الطلبات للمنازل عبر تطبيق هاتفي

ستكون بريطانيا الدولة الكبرى الأولى في العالم التي ستجرب استخدام الروبوتات، وذلك لإيصال البضائع إلى الزبائن، عبر رجل آلي مزود بتقنيات الهاتف الجوال وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وحصلت شركة "ستارشيب" للتكنولوجيا على موافقة السلطات المحلية لتجربة رجل آلي يوصل الطلبات إلى الزبائن.

ويأتي الرجل الآلي مزودا بست عجلات، إضافة إلى 9 كاميرات تحيطه، وتنقل الصورة إلى المشغلين. إضافة إلى اتصاله بأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، كما أن هذا الرجل الآلي يأتي صديقا للبيئة، ويعمل بالبطاريات الجافة، وعند وصوله إلى الزبون فإنه لا يقرع الباب بل يرسل رسالة نصية لاستقبال الطلبية.

وتقدر تكلفة الرحلة الواحدة عبر روبوت الميل الواحد بأقل من جنيه، ما يعادل دولارا وثلاثة وأربعين سنتا، وهو سعر يقول عنه من صنعوا الخدمة إنه مناسب للغاية لهذه التقنية الحديثة التي تسمح لك وعبر تطبيق بسيط أن تطلب وتدفع وتستقبل طلبيتك عند الباب.