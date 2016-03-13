"مايكروسوفت" تطلق أداة استيراد من Evernote إلى OneNote

أطلقت شركة "مايكروسوفت" أداة استيراد لبرنامج ون نوت OneNote تسمح لمستخدمي إيفرنوت Evernote باستيراد جميع المحتوى الخاص بهم إلى أداة تدوين الملاحظات التابعة لـ"مايكروسوفت".

وتعمل "مايكروسوفت" منذ سنوات على تطوير برنامج OneNote والتركيز عليه ليكون تطبيق تدوين الملاحظات الأساسي لدى المستخدمين لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وتتم مزامنة جميع المحتوى الذي تم استيراده إلى جهاز الحاسب عبر برنامج OneNote على جميع أجهزة المستخدم، كما يمكن استيراد العلامات الموجودة ضمن Evernote للمساعدة في تنظيم الملاحظات ضمن برنامج OneNote.

ويحتاج استيراد الملاحظات إلى وجود برنامج Evernote مثبت على جهاز الحاسب، أو القيام بتصدير الملاحظات يدوياً عبر موقع Evernote على شبكة الإنترنت.

ولا تحتاج العملية إلى وجود برنامج OneNote على جهاز الحاسب، حيث تقوم الشركة بذلك تلقائياً في حال عدام تثبيت المستخدم للبرنامج على جهاز الحاسب الخاص به.

ويمكن تحميل الأداة الخاصة بنظام "ويندوز" عبر موقع OneNote.com، وتشير الشركة إلى نيتها إصدار نسخة مخصصة لنظام "ماك" خلال الأشهر القادمة.

وكانت "مايكروسوفت" قد أطلقت برنامج OneNote لنظام التشغيل "ماك" بشكل مجاني في شهر مارس عام 2014، وجعلت نسخة البرنامج المخصصة لنظام "ويندوز" مجانية بالكامل في شهر فبراير عام 2015.

وازداد عدد مستخدمي برنامج OneNote بشكل مطرد كنتيجة مباشرة لهذه التحركات، فضلاً عن التحديثات المنتظمة لجميع تطبيقات برنامج OneNote.

ويمكن اعتبار برنامج OneNote أفضل من برنامج Evernote خصوصاً على سطح المكتب، وتعتبر صفحات الملاحظات ذات الشكل الحر فائدة رئيسية للبرنامج.

كما يمكن الكتابة في أي مكان يريده المستخدم، بما في ذلك الملاحظات المكتوبة بخط اليد ومقاطع الصوت والصور والفيديو، بالإضافة إلى إمكانية تقسيم الملاحظات وترتيبها داخل أقسام وصفحات مخصصة مما يتيح للمستخدم طبقة إضافية من التنظيم والترتيب.