"Gmoji" لمشاركة صور متحركة مع نص بأجهزة "آيفون"

يرغب العديد من الأشخاص بمشاركة بعض الصور المتحركة بصيغة GIF مع الآخرين عبر وسائل الدردشة المختلفة، ولكن يكون الأمر مميزا أكثر في حال تمكن المستخدم من تخصيص الصورة لتتناسب مع حديثه وهدفه، وذلك عن طريق الكتابة عليها مثلا.

تطبيق Gmoji المتوفّر لمستخدمي أجهزة "آيفون" عبر متجر "آب ستور" يُتيح لمستخدميه إمكانية البحث ما بين ملايين الصور المتحركة المؤثرة والمميزة والتي تتناسب مع هدف المستخدم من إرسالها، وبعد ذلك يمكن له تخصيص الصورة وإرسالها بشكلٍ خاص إلى الأصدقاء.

ويُتيح التطبيق إمكانية إرسال الصور عبر تطبيق iMessage لكي تظهر ضمن المحادثة بشكلٍ مباشر دون الحاجة لأن يقوم المستلم بتشغيل الصورة مثلًا، فهي تعمل بشكلٍ تلقائي على مختلف أنظمة الرسائل القصيرة.