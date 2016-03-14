تطبيق Meet Me At Airport للتعرف على زملاء رحلة الطيران

يسافر ملايين الأشخاص يوميا حول العالم عبر المطارات، ولكن أكثر ما يزعج المسافرين هو الوقت الطويل نوعا ما الذي يقضونه أثناء الانتظار في المطار أو داخل الطائرة، والذي يبحث الكثير منهم عن طريقة لتقطيعه بمحاولة التعرّف على المسافرين الآخرين.

تطبيق Meet Me At Airport المتوفّر لمستخدمي أجهزة آيفون عبر أجهزة آب ستور يُتيح لهم إمكانية قتل الوقت الضائع في المطارات، بحيث يمكن للمستخدم تسجيل اشتراك والتحقق من الركاب الآخرين في الرحلة التي يعتزم الذهاب بها والاتصال بهم.

ويوفر التطبيق إمكانية الدردشة مع الآخرين والتواصل معهم بسهولة عبر البحث عن الرحلة التي يرغبون الذهاب بها، مع توفير منتدى مخصص للنقاش حول مختلف المواضيع مابين مستخدمي التطبيق.