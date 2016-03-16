قريبا.. تسجيل الدخول إلى الحاسوب عن بعد

سيكون بإمكانك قريبا تسجيل الدخول إلى حاسوبك بشكل آمن عن طريق تطبيق على الهواتف الذكية.

هذا ما تعكف شركة "مايكروسوفت" على إنجازه الآن لدعم الأجهزة التي تستخدم نظام "ويندوز 10".

ويسعى هذا التطبيق إلى جعل كلمة السر أو الرقم التعريفي جزءا من الماضي.

فطالما اعتبرت هاتان الأدتان الشكل الأكثر تبسيطا لأمن الحواسيب، إلا أن ثغرات أمنية تعتريهما، ويهدف التطبيق الجديد إلى سد هذه الثغرة عبر تأمين اتصال "بلوتوث" آمن وغير قابل لاختراق، طبقاً لما ورد بوسائل إعلام.

ويجري حاليا إجراء العديد من الاختبارات على التطبيق، ولم يطرح في الأسواق حتى الآن.