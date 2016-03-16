هكذا تحظر الرسائل القصيرة على آيفون

قد لا يهتم معظم الناس لحجب الرسائل القصيرة أو الرسائل النصية غير المرغوبة، إلا أنه مع ازدياد مثل هذه الرسالة المزعجة ينبغي للمستخدم معرفة كيفية حظرها وحظر الأرقام التي يتم الإرسال من خلالها، ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون التخلص من الرسائل القصيرة المزعجة بشكل يدوي.

ينبغي لذلك فتح الرسالة النصية عبر تطبيق الرسائل، ومن ثم الضغط على التفاصيل من الجزء العلوي الأيمن، ويمكن عن طريق الضغط على الزر المجاور لخاصية عدم الإزعاج إيقاف تلقي الإشعارات من هذا المرسل، وسيتم كتم التنبيهات ولكن سوف تستمر في تلقي الرسائل النصية.

ولمنع تلقي أي رسالة من هذا الشخص ينبغي الضغط على زر i، والتمرير للأسفل لتحديد خيار حظر هذا المتصل، وفي حال كنت ترغب في فك حظر أي رقم ينبغي فتح الإعدادات ومن ثم الهاتف ومن ثم المحظورين والبحث عن الرقم المطلوب، ومن ثم التمرير فوق الرقم نحو اليسار ليظهر زر إلغاء الحظر الأحمر.