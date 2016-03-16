"إنستغرام" يتخلى عن التسلسل الزمني لمحتوياته

سيعتمد تطبيق "إنستغرام" للصور التابع لشبكة "فيسبوك" تدريجا برنامجا معلوماتيا لاختيار المحتويات، بحسب أهميتها وليس بحسب تسلسلها الزمني.

وشرحت إدارة هذا التطبيق في رسالة نشرت على موقعه الرسمي أن "ترتيب الصور وأشرطة الفيديو سيستند إلى مدى أهمية المحتويات بالنسبة إليكم وعلاقتكم بالأشخاص الذين ينشرونها وتاريخ صدورها".

وتنشر المحتويات راهناً في "إنستغرام" من الأحدث إلى الأقدم.

وبررت المجموعة قرارها بالقول إن مستخدميها الذين يزداد عددهم كثيرا يفوتون 70% من المحتويات المنشورة على صفحتهم بحسب الترتيب المعتمد حاليا.

واكتفت بالقول "ستطلعون على هذه التجربة الجديدة في خلال الأشهر المقبلة"، من دون الكشف عن موعد محدد.

وأطلقت عدة عرائض على الإنترنت لمطالبة "إنستغرام" بالابقاء على النظام الحالي.

واشترت "فيسبوك" تطبيق "إنستغرام" في أبريل 2012 في مقابل مليار دولار تقريبا. وباتت الخدمة تضم اليوم 400 مليون مستخدم وأكثر من 200 ألف معلن.