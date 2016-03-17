"تويتر" تطلق تحديثاً خاصاً بهواتف "ويندوز 10"

قالت" تويتر" إنها أطلقت تحديثاً جديداً لتطبيقها الخاص بنظام التشغيل "ويندوز 10" يجعله متاحاً لنسخة الهواتف الذكية من النظام، كما يجلب عدداً من المزايا الجديدة.

وكانت الشركة قد أطلقت نهاية شهر يوليو الماضي تطبيقها الخاص بنظام "ويندوز 10" الذي صُمم خصيصاً للحواسب الشخصية العاملة بنظام التشغيل الذي أطلقته شركة "مايكروسوفت" في نفس اليوم.

وقالت "تويتر" في بيان، الأربعاء، على مدونتها إنها أضافت إلى تطبيقها على نظام "ويندوز 10 موبايل" مزايا تجعل اكتشاف المحتوى، فضلاً عن المشاركة العامة والخاصة أكثر سلسلة من ذي قبل.

ومن المزايا الجديدة، ذكرت الشركة ميزة "اللحظات Moments"، وإمكانية إرسال الرسائل الخاصة الجماعية، والتقاط وتحرير ونشر الفيديو، إضافة إلى إمكانية مشاركة التغريدات وإضافة التعليقات إلى التغريدات المعاد تغريدها.

وقالت "تويتر" إنها أضافت ميزة خاصة بنسخة سطح المكتب والحواسب اللوحية من تطبيقها، وهي عرض التطبيق باللون الداكن.

يُشار إلى أن شركات، مثل "فيسبوك" و"تويتر" وغيرهما، تهمل نسبياً تطبيقاتها لنظام "ويندوز" مقارنة بنظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، وذلك بسبب قلة مستخدمي الأول، وكثرة مستخدمي نظامي شركتي "غوغل" و"آبل". لذا هناك فجوة فيما يتعلق بالمزايا بين الأنظمة.

ويمكن لمستخدمي نظام "ويندوز 10" موبايل، وهم قلة حتى الآن لأن النظام لم يتوفر بعد لجميع الهواتف الذكية العاملة بنظام "ويندوز فون 8.1"، تنزيل تطبيق "تويتر" الجديد من "متجر ويندوز".