"سوني" تطرح لعبة للواقع الافتراضي في أكتوبر

أعلنت شركة "سوني" عن طرح لعبة للواقع الافتراضي مزودة بجهاز يلبس على الرأس في الأسواق العالمية في أكتوبر بسعر 399 دولاراً وهو سعر يقل مئتي دولار عن أكبر منافس لها.

وجهاز "سوني" مزود بشاشة عرضها 14.5 سنتيمتر، ويوفر مسارات برؤية دائرية كاملة (360 درجة) ومجال رؤية مئة درجة ولا يستغرق سوى 18 مللي ثانية بين تحريك اللاعب لرأسه والحصول على صورة صحيحة.

وقالت شركة الإلكترونيات إنها تعمل بالفعل مع أكثر من 230 مطوراً لوضع البرمجيات لجهاز "بلايستيشن في.آر".

وأعلن أندرو هاوس، مدير قسم الألعاب في "سوني"، ذلك خلال إفادة صحافية في مؤتمر لمطوري ألعاب الواقع الافتراضي في سان فرانسيسكو بعد يوم من إعلان منافسة الشركة في ألعاب الواقع الافتراضي "أوكولوس ريفت" عن طرح منتجها الجديد.

وقال هاوس إن الشركة تريد أن تطرح الجهاز الذي تنتظره الأسواق بلهفة بسعر يشجع على انتشار سريع واسع النطاق.

وسعر جهاز "سوني" 399 دولاراً يقل كثيراً عن سعر 599 دولاراً الذي أعلنته شركة "أوكولوكس ريفت" للواقع الافتراضي المملوكة لـ"فيسبوك".