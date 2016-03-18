مايكروسوفت تطرح نظام "ويندوز 10" لهواتف "ويندوز 8.1"

بدأت شركة "مايكروسوفت" بالأمس بطرح تحديث نظام "ويندوز 10" المنتظر كترقية مجانية لمستخدمي أجهزة ويندوز الحالية العاملة بنظام "ويندوز 8.1".

ونشرت الشركة قائمة تضم 18 جهاز هاتف من فئة "لوميا" سيصلهم التحديث هي 1520 و930 و640 و640 إكس إل و730 و735 و830 و532 و535 و540 و635 (1 غيغابايت) و636 (1 غيغابايت) و638 (1 غيغابايت) و430 و435، إلى جانب BLU Win HD w510u وBLU Win HD LTE x150q وMCJ Madosma Q501.

وتتواجد في الأسواق مجموعة من الأجهزة العاملة بنظام "ويندوز 10" للهواتف المحمولة مثل لوميا 950 و950 إكس إل و650 و550 وشاومي Mi4 وألكاتيل OneTouch Fierce XL.

وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً عن خططها لتحديث الأجهزة في بداية شهر ديسمبر عام 2015، ولكن تم تأخير العملية حتى نهاية الربع الأول من عام 2016.

ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيق مساعد الترقية لنظام "ويندوز 10" من متجر "ويندوز"، ويساعد التطبيق على معرفة فيما اذا كان هناك ترقية متاحة للجهاز وما يجب القيام به للحصول عليها.

ولم تقم الشركة بطرح نظام "ويندوز 10" لجميع الأجهزة العاملة بنظام "ويندوز فون"، وشملت القائمة عدد محدود من الأجهزة، وبررت الشركة ذلك بأنها لا تريد أن يصل التحديث للهواتف القديمة لأن نتائج التجربة قد تكون أسوأ من إصدار نظام التشغيل الموجود عليها حالياً.

وتتضمن القائمة الحالية مجموعة محدودة من هواتف "ويندوز 8.1"، ولا تشمل بعض الأجهزة التي تعمل حالياً، وفق برنامج "ويندوز إنسايدر"، بنظام التشغيل "ويندوز 10".

ويتضمن نظام التشغيل "ويندوز 10" للهواتف مجموعة من المميزات الجديدة، بما في ذلك شاشة ابدأ الجديدة، وتحسين المساعد الشخصي كورتانا Cortana، ودعم أوسع للتطبيقات، وميزة ويندوز Hello، وميزة Continuum.

وتتطلب بعض من هذه الميزات أجهزة معينة، لذلك فإنها لن تكون بالضرورة متاحة لجميع الهواتف حتى مع حصول الهاتف على ترقية "ويندوز 10" للهواتف.