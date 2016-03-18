مزايا جديدة لتنسيق النصوص على "واتس آب" بأجهزة أندرويد

بدأت خدمة التراسل الفوري" واتس آب" تدعم بعض مزايا تنسيق النصوص على الإصدار الأخير، الذي يحمل الرقم 2.12.535، من تطبيقها على نظام التشغيل" أندرويد"، مثل جعل النص مائلًا أو عريضاً.

ومع المزايا الجديدة، يمكن للمستخدم جعل كلمة أو جملة كاملة بالخط العريض إذا قام بوضعها بين "نجمتين" *، أو مائلًا إذا تم وضعها بين "خط سُفلي" Underscore. مثل أن يكتب "البوابة *العربية* للأخبار التقنية" فستظهر كلمة العربية بالخط العريض أو كتب "البوابة _العربية_ للأخبار التقنية" لتظهر الكلمة مائلة.

يُذكر أن هذه التغييرات على النصوص تظهر حتى في الإشعارات، ثم إن اسم المُرسل سيظهر بالخط العريض في كل الإشعارات لتحسين الوضوح.

ويأتي الإصدار الأخير من تطبيق "واتس آب" على نظام أندرويد بعدد من التحسينات على ميزة مشاركة المستندات، التي تم إطلاقها قبل نحو أسبوعين، إذ أصبح الآن يظهر خيار جديد "استعرض مستندات أخرى" Browse other docs.

ويتيح هذا الخيار للمستخدمين الحصول على ملفات لإرسالها عبر الخدمة من خدمات التخزين السحابي، مثل "غوغل درايف" و"ون درايف" من "مايكروسوفت".