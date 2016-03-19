بعد الشطرنج.. "فيسبوك" تتيح لعب كرة السلة عبر "مسنجر"

أضافت شركة "فيسبوك" في التحديث الأخير لتطبيق التراسل الفوري خاصتها "مسنجر" Messenger ميزة جديدة تتيح للمستخدمين لعب كرة السلة بين بعضهم، وذلك من خلال إرسال رمز "كرة السلة" لتظهر لعبة مصغرة سرية.

ولبدء اللعبة، ما على المستخدم إلا إرسال رمز "كرة السلة" إلى صديق عبر "فيسبوك مسنجر"، ثم النقر عليه. وبعد ذلك، ستظهر كرة سلة كبيرة في مواضع عديدة من الشاشة، ويتعين على المستخدم سحبها إلى السلة.

والفائز في اللعبة، التي يبدو أنها ليست سهلة كما يُظن، هو المستخدم الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف على التوالي. وبعد إحراز 10 نقاط، سيبدأ اللوح الخلفي للسلة بالتحرك، وبعد إحراز 20 نقطة، ستزيد سرعة اللوح.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تُطلق فيها "فيسبوك" لعبة مصغرة ضمن تطبيق "مسنجر"، إذ أطلقت الشركة، التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم ما يزيد عن1.59 مليار مستخدم نشط شهرياً، نهاية العام الفائت لعبة شطرنج مصغرة، يمكن تفعليها من خلال كتابة عبارة FBChess@.