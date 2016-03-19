تويتر تنهي الجدل وتبقي اقتصار التغريدات على 140 حرفا

قال جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر أمس الجمعة إن الحد الأقصى من الحروف المتاحة لكتابة كل تغريدة سيظل 140 حرفا، كما هو لينهي بذلك تكهنات بأن الموقع ربما يتخلى عن أحد ملامحه المميزة الرئيسية ويرفع الحد إلى عشرة آلاف حرف.

وقال دورسي لبرنامج (توداي شو) الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) "سيظل كما هو. إنه قيد جيد بالنسبة لنا ويسمح بتلخيص اللحظة". وأحجم متحدث باسم تويتر عن ذكر تفاصيل.

وفي يناير ذكر موقع ري/كود المتخصص في أخبار التكنولوجيا على الإنترنت أن تويتر يسعى لإضافة خاصية جديدة تتيح أن تصل التغريدات إلى عشرة آلاف حرف.

وأحجم تويتر عن التعليق على هذه الخاصية مباشرة. لكن دورسي كتب في تغريدة في ذلك اليوم، معلقا على التقرير أن الشركة تشهد المزيد من اللقطات المأخوذة من الشاشة لنصوص للتحايل على حد المئة وأربعين حرفا.

وفي ذلك الحين كتب دورسي في لقطة من الشاشة لنص أطول من 140 حرفا "لن نتوانى عن تزويد تويتر بمزيد من الفوائد والقوة للناس".