هاتف G5.. جديد "إل جي" بالأسواق 31 مارس

أعلنت شركة" إل جي" أنها ستبدأ طرح هاتفها الذكي الأحدث "G5" في الأسواق العالمية اعتباراً من يوم 31 مارس الجاري.

وتصف "إل جي" هاتفها الذكي الجديد، الذي كشفت النقاب عنه في "المؤتمر العالمي للجوال MWC 2016 " الشهر الماضي في مدينة برشلونة الإسبانية، بأنه أول هاتف ذكي "قابل للتعديل"، إذ يمتاز بأنه يدعم ربطه بعدد من الملحقات، بما في ذلك وحدة التحكم بالكاميرا Cam Plus.

ومع أن "إل جي" الكورية الجنوبية أعلنت عن الهاتف الجديد في نفس اليوم الذي كشفت فيه مواطنتها "سامسونغ" عن هاتفيها الذكيين "غالاكسي إس7 "و"غالاكسي إس7 إيدج"، إلا أن الأخيرة سبقتها في طرح أجهزتها الأسبوع الماضي.

ويأتي الهاتف الذكي "G5" بسعر 800 دولار مع هدايا ترويجية بما في ذلك Cam Plus التي تسمح للمستخدمين بالتحكم بالجهاز مثل "الكاميرات الرقمية الأحادية العدسة العاكسة DSLR"، أو بطارية إضافية تزيد قيمتها عن 100 دولار أميركي.

وأوضحت "إل جي" أن الهدايا الترويجية ستختلف تبعًا للبلد المعني. وستقوم الشركة أيضًا بتقديم خصم قدره 38% على وحدات الصوت عالي الجودة التي تنتجها العلامة التجارية Bang & Olufsen.

وفيما يتعلق بمواصفات الهاتف، فهو يقدم شاشة بقياس 5.3 بوصات وبدقة 2560×1440 بكسلًا، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 4 غيغابايتات، و 32 غيغابايتًا من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة حتى 2 تيرابايت.

ويضم الجهاز، الذي يعمل بالإصدار 6.0 "مارشميلو" من نظام التشغيل أندرويد، معالجاً ثماني النوى من نوع "كوالكوم سنابدراجون 820"، ومعالج الرسوميات "أدرينو 530".

ويملك الهاتف الذكي، الذي يأتي بسماكة 7.7 ميليمترات ويزن 159 غراما، كاميرتين خلفيتين إحداها بدقة 16 ميغابكسلًا والأخرى بدقة 8 ميغابكسلات، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسلات، وبطارية بسعة 2,800 ميلي أمبير/ساعة، ومنفذ USB Type-C.