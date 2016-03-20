جمّع صورك في صورة واحدة مميزة!

في كثير من الأحيان يرغب المستخدم بنشر مجموعة من الصور المختلفة مع بعضها ضمن تصميم واحد على الشبكات الاجتماعية، وهو ما يضطره لاستخدام مبرمج التصميم ومحاولة جمع هذه الصور بشكل متناسق ومتناغم، إلا أن الأمر بحاجة إلى ذوق وجهد بالتأكيد.

لكن يمكن للمستخدم الذي يرغب بجمع أكثر من صورة في صورة واحدة استخدام تطبيق PosterLabs المتوفّر لمستخدمي أجهزة أندرويد عبر متجر غوغل بلاي، وكذلك مستخدمو أجهزة آيفون عبر متجر آب ستور، بحيث يمكن بسهولة كبيرة استخدام مئات القوالب المصممة باحتراف لجمع الصور مع بعضها البعض.

ويوفر التطبيق مجموعة كبيرة من الأنماط المناسبة لجمع الصور كأغلفة المجلات وملصقات الأفلام والإعلانات وغير ذلك الكثير، مع إمكانية إضافة الكتابة المناسبة لو رغب المستخدم بذلك.