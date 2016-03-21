آبل: هاتف جديد و"آيباد برو" أصغر حجماً

أعلنت شركة آبل، الاثنين، عن نسخة جديدة أصغر حجماً من حاسبها اللوحي "آيباد برو"، وذلك خلال حدثها الذي كشفت فيه أيضاً النقاب عن هاتفها الذكي "آيفون إس إي" iPhone SE، الذي يُعد أيضاً نسخة أصغر حجماً، وأقل سعراً من هاتفها الذكي آيفون.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال كلمة ألقاها في الحدث الذي أقيم بمدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إن الحاسب "آيباد برو" بقياس 12.9 بوصة أصبح الحاسب الأساسي بالنسبة للعديد من المستخدمين، نظراً للقوة التي يمتع بها.

ويقدم "آيباد برو" الجديد شاشة من نوع ريتينا مقاسها 9.7 بوصة وبدقة 2048×1536 بكسل، والتي قالت الشركة إنها أقل عكسا للضوء بنسبة 40%. وتدعم هذه الشاشة ميزة أطلقت عليه الشركة اسم True Tone Display، التي تقيس معدل الإضاءة المحيطة لضبط إضاءة الشاشة وفقاً لها، بغية إراحة عين المستخدم.

وكشفت آبل خلال الحدث أنها باعت أكثر من 200 مليون وحدة من سلسلة الحواسب آيباد بقياس 9.7 بوصة، كما كشفت أنه أصبح هناك الآن أكثر من مليار تطبيق على متجر "آب ستور" مخصص لحواسبها اللوحية.