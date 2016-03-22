آيفون SE بالخليج في أبريل وسعره بالإمارات 1649 درهماً

أعلنت شركة آبل، الاثنين، رسمياً عن هاتفها الذكي الذي كثر الحديث عنه خلال العامين الماضيين "آيفون إس إي" iPhone SE، كما كشفت عن نسخة مصغرة بقياس 9.7 بوصة من حاسبها اللوحي آيباد برو. وسيتوافر الهاتف في دول الخليج مطلع ابريل، ويطرح في الإمارات بسعر 1649 درهما.

وقالت الشركة إن الهاتف "آيفون إس إي" سيتوفر بألوان معدنية، هي: الرمادي الفلكي، والفضي، والذهبي، والذهبي الوردي وبطرازين، الأول بسعة 16 عيغابايت، والآخر بسعة 64 غييابايت، وذلك بسعر يبدأ من 1649 درهماً إماراتياً من متاجر آبل للبيع بالتجزئة، وعلى موقعها الإلكتروني Apple.com، ولدى موزعي الشركة المعتمدين وشركات اتصالات محددة.

وأوضحت آبل أن العملاء في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ واليابان ونيوزيلندا وبورتوريكو وسنغافورة وجزر فرجن الأميركية والولايات المتحدة يستطيعون طلب "آيفون إس إي" بدءاً من يوم الخميس المقبل، على أن يكون الجهاز متوفراً بدءاً من يوم الخميس الموافق 31 مارس الجاري.

أما بالنسبة للمنطقة العربية، فقد أكدت الشركة أن الهاتف سيتوفر في بداية أبريل المقبل، وذلك في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين.

وقالت شركة آبل إنه ستتوفر إكسسوارات للهاتف من تصميمها هي تشمل حافظات جلدية باللون الأسود والأزرق بسعر 149 درهماً إماراتياً، وتتوفر حالياً وحدات الإرساء بموصل Lightning بألوان معدنية مطابقة لألوان الجهاز بسعر 199 درهماً إماراتياً.