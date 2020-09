المزيد من مواصفات هاتف إتش تي سي HTC One 10

نشر صاحب التسريبات الشهير إيفان بلاس evleaks@ المزيد من المعلومات حول هاتف One M10 المرتقب من شركة إتش تي سي، والمتوقع إطلاقه في شهر أبريل القادم.

وِأشار موقع 4GNews، الذي يعرف عنه تسريباته الدقيقة المتعلقة بشركة إتش تي سي، سابقاً إلى أن الشركة التايوانية تعتزم الإعلان عن الهاتف HTC One M10، الذي يعرف بالاسم الرمزي Perfume، يوم 11 أبريل القادم.

وكانت التقارير تشير إلى امتلاك الهاتف شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 5.15 إنش ودقة 1440×2560 بيكسل QHD، إلا أن المعلومات الجديدة توضح أن الشاشة من نوع Super LCD، بدون ذكر دقتها.

ويوجد عدة اختلافات بين نوعي الشاشة LCD التقليدية والسوبر LCD المحدثة، بحيث لا تحتوي الأخيرة على فجوات هوائية بين مكونات الشاشة الفعلية والزجاج الخارجي، بالإضافة إلى زيادة الوضوح.

وأضاف إيفان بلاس بأن هاتف HTC One 10 يأتي ببطارية سعة 3.000 ميلي أمبير، بينما امتلك هاتف HTC One M9 بطارية سعة 2.840 ميلي أمبير، وقدم هاتف HTC One M8 بطارية سعة 2.600 ميلي أمبير.

ويفترض أن يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 820 من شركة كوالكوم، وشريحة رسوميات Adreno 530، إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل، ومنفذ USB Type-C.

وتشير الصور التي تسربت مؤخراً إلى ان الهاتف المرتقب سيقدم تصميماً شبيهاً بهاتف HTC A9، الذي استنسخت فيه الشركة التايوانية تصميم هواتف آيفون من آبل.

وكانت شركة إتش تي سي قد نشرت في 24 فبراير الفائت صورة تشويقية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لهاتفها الذكي، وكتبت مع الصورة إتش تي سي الوسم #Powerof10.