تويتر يحتفل بعيده العاشر

احتفلت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر اليوم بمرور 10 أعوام على إطلاقها، وقد عبّرت الشركة في رسالة أرسلتها لمُستخدميها عبر البريد الإلكتروني عن شكرها للمُستخدمين الذين قالت إن الفضل يعود لهم في النجاح الذي وصلت له الخدمة اليوم.

وكانت تويتر قد بدأت كمشروع تجريبي في أوائل العام 2006 أطلقته شركة Odeo الأمريكية، قبل أن يتم بعدها إطلاق الموقع رسميًا للمُستخدمين، وكانت الفكرة الأساسية حينها تدور حول قيام المُستخدمين بتحديث حالتهم ومُشاركتها مع الأصدقاء عبر الرسائل الهاتفية القصيرة SMS ومن هُنا جاءت محدودية رسائل تويتر بـ 140 حرفًا فقط، وهو العدد الذي بقي مُعتمدًا كالحد الأقصى لعدد حروف الرسائل على تويتر بعد أن أصبحت الخدمة تعتمد على الويب بشكلٍ كامل.

ووفقًا لإحصائيات نشرتها الشركة في مايو/أيار 2015 تمتلك الخدمة أكثر من 500 مليون مُستخدم حول العالم من بينهم أكثر من 332 مُستخدمًا فاعلًا يُرسلون مئات الملايين من التغريدات يوميًا.

وقد شهدت الخدمة بعد فترة قصيرة من إطلاقها نموًا كبيرًا حيث زاد عدد التغريدات من 400,000 تغريدة في كل ثلاثة أشهر خلال 2007 إلى 100 مليون خلال نفس الفترة الزمنية في 2008 ووصلت إلى 50 مليون تغريدة في 2010.

وأدخلت تويتر إضافات عديدة على الخدمة خلال السنوات الماضية مثل إمكانية الاطّلاع على أبرز التغريدات التي فاتت المُستخدم، وميزة نشر التصويتات، كما رفعت الحد الأعلى من الحروف المسموح استخدامها في الرسائل الخاصة إلى 10000 حرف، ودعمت بشكلٍ رسمي مجموعة كبيرة من اللغات من بينها العربية.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة "جاك دورسي" قبل أيام قد وضع حدًا للشائعات التي تحدثت عن اعتزام الخدمة زيادة عدد الحروف المسموح بها ضمن التغريدات إلى 10000 حرفًا، قائلًا بأن حد الـ 140 حرفًا في تويتر قد "وضع ليبقى".