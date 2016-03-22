على خطى واتساب.. فيسبوك يوقف دعم نظام "بلاك بيري 10"

قررت شركة فيسبوك قبل أيام إيقاف دعم تطبيقها لنظام التشغيل الخاص بشركة بلاك بيري، ما دفع الشركة الكندية إلى دعوة مستخدميها للتظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي ضد القرار لما تعلمه من خطورته على نظامها الذي يعاني أصلاً.

ويعني قرار فيسبوك أنه سيتعين على المستخدمين بعد فترة استخدام متصفح الويب للوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي. ثم إن هذا القرار يأتي بعد آخر من خدمة التراسل الفوري واتساب المملوكة لفيسبوك إيقاف دعم تطبيقها على نظام "بلاك بيري 10" بحلول نهاية العام الحالي.

يُشار إلى أن هذا القرار هو الأحدث في سلسلة من التطورات التي تؤكد أن منصة بلاك بيري في طريقها إلى الزوال، وذلك بسبب عدم قدرتها على الصمود في سوق يهمين عليه نظام التشغيل أندرويد من غوغل وآي أو إس من آبل.

وتدرك بلاك بيري جيداً هذا الأمر، لذا قامت في سبتمبر الماضي بإطلاق أول هاتف الذكي بنظام التشغيل أندرويد. وذلك بعد الإعلان عن إصدار تحديث لنظامها يسمح للمستخدمين بتثبيت تطبيقات أندرويد من متجر التطبيقات الخاص بشركة أمازون.

ويرى خبراء أن الشركة الكندية أضحت تَعي أن مستقبلها بات معلقاً بنظام أندرويد، وهو ما يشير إليه إعلان رئيسها التنفيذي جون تشين في يناير الماضي أن جميع هواتف الشركة التي ستصدر خلال العام 2016 ستعمل بنظام أندرويد فقط.

وكانت بلاك بيري قد أعلنت أكتوبر الماضي أنها لا تعتزم إطلاق أي "حزم تطوير برمجيات" SKDs أو "واجهات تطوير تطبيقات" APKs جديدة لنظام التشغيل التابع لها، والاكتفاء فقط بالتحديثات الأمنية والتحسينات.