تحديث watchOS 2.2 لساعة "آبل" الذكية

طرحت شركة" آبل" التحديث البرمجي الجديد الخاص بنظام تشغيل ساعتها الذكية watchOS الذي يحمل رقم الإصدار 2.2 ويأتي بعدد من التحسينات الجديدة.

التحديث الذي بدأ أمس الثلاثاء بالوصول إلى أصحاب ساعة آبل Apple Watch يوفّر طريقة سهلة لمن يمتلكون أكثر من ساعة، حيث أصبح من الممكن التبديل بينها بسهولة بدل إلغاء اقتران الساعة الأولى بالهاتف ثم عمل اقتران للساعة للساعة.

تم أيضاً تحديث تطبيق الخرائط Maps حيث حصل التطبيق على قائمة جديدة تحتوي على اختصارات كبيرة الحجم تتيح الوصول السريع إلى بعض الخيارات الأكثر استخداماً مثل إظهار الاتجاهات إلى المنزل أو العمل، والبحث، والعثور على الأماكن التجارية القريبة، إذ يُتيح هذا الخيار عرض قائمة بالأماكن القريبة حسب نوعها، كأماكن الطعام والتسوق والتسلية والصحّة، ويتضمن كل خيار منها مجموعة من الخيارات الفرعية كالنشاطات الليلية ودور السينما والحدائق، ويمكن مشاهدة التقييم الخاص بكل مكان وساعات العمل ومعلومات الاتصال وغيرها من البيانات المدعومة من خدمة Yelp.

إضافة إلى ذلك تم في هذا التحديث دعم لغات جديدة في نظام التشغيل هي الكاتالونية والكرواتية والسلوفاكية والرومانية والأوكرانية.

يذكر أن التحديث متوفر من خلال تطبيق الساعة Watch على هواتف "آيفون" المحدثة إلى الإصدار iOS 9.3 الذي أعلنت عنه "آبل" هذا الأسبوع خلال حدث إطلاقها لهاتفها الجديد iPhone SE والنسخة الجديدة من الحاسب اللوحي iPad Pro.

وكانت "آبل" قد أعلنت الاثنين عن تخفيض أسعار ساعتها الذكية كي تبدأ من 299 دولارا، وعن توفّرها بمجموعة من الأسوار بألوان جديدة متعددة منها ما وصفته الشركة بالأساور الرياضية المصنوعة من البلاستيك، إضافةً إلى أساور جديدة مصنوعة من النايلون مُتعدد الطبقات.