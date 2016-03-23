تويتر تختبر ميزة لإضافة "الملصقات" إلى الصور قبل نشرها

تختبر شركة تويتر حالياً ميزة جديدة تحمل اسم "الملصقات" Stickers تسمح للمستخدمين بإضافة الملصقات إلى الصور قبل نشرها عبر شبكتها، وذلك على غرار وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل فيسبوك وسناب شات، وفق ما أفاد موقع "ريكود" Re/Code.

ونقل الموقع المعني بالشؤون التقنية، أمس الثلاثاء، عن تويتر قولها إن الميزة الجديدة ستسمح للمستخدم "برؤية كيف قام مستخدمون آخرون من أرجاء العالم بتعديل نفس الصورة، إضافة إلى ذلك، فإنها ستقترح الصور التي يمكنك التعديل عليها ونشرها للمشاركة في محادثة رائجة والأخبار العاجلة".

وليس من المعروف بعد المصدر الذي ستجلب تويتر منه الصور أو تلك التي ستوصي بها للمستخدم، ذلك أن المعلومات الخاصة بالميزة الجديدة، وفقاً لـ"ريكود"، إنما هي من بعض المستخدمين الذين تختبرها تويتر معهم.