فيسبوك يحل مشكلة انتحال الشخصية

يعتبر انتحال شخصيات المستخدمين من أكثر المشكلات التي تواجه مستخدمي فيسبوك، ولكن يبدو أن الشركة تحاول جديا حل هذه المشكلة.

ويعمل موقع فيسبوك حاليا على اختبار ميزة جيدة، يمكنها تنبيه المستخدم عندما يقوم شخص آخر بانتحال شخصيته.

وينوي الموقع إطلاق تلك الميزة لما يسببه هذا الأمر من ضرر لسمعة المستخدمين عند استخدام اسم وصورة أي شخص بشكل غير صحيح.

وأشار فيسبوك إلى أن تلك الميزة الجديدة ستساعد على حماية السيدات بشكل خاص من عمليات التحرش وتجعلهن يشعرن بالأمان.

يذكر أن تلك الميزة الجديدة ستنبّه المستخدم تلقائيا إذا تم اكتشاف قيام شخص آخر بانتحال هوية حسابه، عبر استخدام اسم وصورة الملف الشخصي.