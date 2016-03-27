الشارقة.. أول كتاب بتقنية الواقع الافتراضي

أطلقت هيئة الشارقة للكتاب أول كتاب بتقنية الواقع الافتراضي على مستوى العالم باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك ضمن حملة ترويجية تنظمها الهيئة للتعريف بالدورة الثامنة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل والتي تقام فعالياته خلال الفترة من 20 إلى 30 أبريل المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.

وجاء اختيار هيئة الشارقة للكتاب، لتقديم الكتاب بتقنية الواقع الافتراضي والتي تمكن الطفل من العيش داخله وملامسة أحداثه مباشرة، بهدف توظيف كافة أشكال التكنولوجيا، لاستقطاب شريحة الأطفال، وحثهم على القراءة، عبر استغلال شغفهم بالتكنولوجيا وجديدها، حيث يصب ذلك في إطار تنفيذ الهيئة لمجموعة من الأفكار الرائدة والمبتكرة، التي تضمن تفاعل الأطفال مع الكتاب، خاصة أن مهرجان الشارقة القرائي للطفل تحول إلى منصة تفاعلية حافلة بالمتعة والنشاط والمرح.

واختارت هيئة الشارقة للكتاب كتاب "بابا زايد" – من إصدارات دار كلمات للنشر – ليكون أول كتاب يستخدم على مستوى العالم من خلال تقنية الواقع الافتراضي، والذي سيتمكن الأطفال من خلاله التعرف على سيرة ذاتية موجزة عن مؤسس الاتحاد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي لم يكن قائداً سياسياً عادياً فقط، وإنما رجل يتمتع برؤية مستقبلية ثاقبة، ولتعزيز الهوية لدى الأطفال في دولة الإمارات.

وبدأت الهيئة حملتها الترويجية بكتاب الواقع الافتراضي في كيدزانيا بدبي مول، من خلال منصات تفاعلية تتضمن نظارات الواقع الافتراضي التي تم تحميل كتاب "بابا زايد" بنسخته الإلكترونية التفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "نسعى في هيئة الشارقة للكتاب إلى توظيف كل ما من شأنه الارتقاء بالثقافة والمعرفة، وتحديداً ثقافة الطفل، ومن خلال هذا الإصدار الرقمي لكتاب بابا زايد نسعى إلى توظيف التكنولوجيا لخدمة المعرفة، حيث إن هذه التقنية متوفرة منذ فترة في مختلف أسواق العالم، إلا أن استخداماتها يقتصر على الألعاب الرقمية والأفلام، وسيكون هذا الكتاب هو الأول من نوعه على مستوى العالم يتم تنفيذه بهذه التقنية ضمن بيئة تفاعلية ثلاثية الأبعاد، ضمن منصات خاصة بها تمكن الطفل من قراءة الكتاب والتفاعل معه ضمن 360 درجة".

وتابع العامري: "الذهاب بالكتاب نحو التقنيات الافتراضية الرقيمة يعد أحد الأفكار النوعية التي تجسد رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بأهمية البناء الفكري للطفل، والعمل على ترسيخ متعه القراءة له، عبر استغلال كافة الوسائل التي يمكنها تحقيق هذا الهدف، بحيث نؤسس من خلالها لجيل مثقف قادر على بناء ذاته وخدمة وطنه".

يذكر أن الدورة الثامنة من المهرجان التي تمتد على مدار 11 يوماً، ستجمع تحت مظلتها عدداً كبيراً من ألمع مؤلفي كتب الأطفال في المنطقة العربية والعالم، كما ستشهد العديد من الجلسات التي تناقش سبل تحفيز الأطفال على القراءة، كما تستضيف من خلال معرض الكتاب الذي يقام على هامش المهرجان، آلاف العناوين الجديدة.