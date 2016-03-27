سناب شات.. معدل الاستخدام اليومي نصف ساعة

تسعى خدمة التراسل المصور سناب شات إلى جذب العلامات التجارية الكبرى للإعلان لديها، وذلك من خلال التفاخر بطول الوقت الذي يقضيه مستخدموها يوميا، والذي يقترب من نصف ساعة.

ونقل موقع بزنس إنسايدر Business Insider عن مصدر إن سناب شات أَعْلَمت المعلنين المحتملين أن مستخدميها النشطين يوميا، الذين يتجاوز عددهم 100 مليون، يقضون كل يوم نحو 25-30 دقيقة على تطبيقها.

كما أخبرت سناب شات المعلنين، وفقا للموقع، أن 60% من هؤلاء المستخدمين النشطين لا يكتفون بمشاهدة ما ينشره الآخرون، بل ينشرون هم أيضًا سواءٌ كان ذلك صورا أو دردشة مع أصدقاء.

وأشار بزنس إنسايدر إلى أن الشركة تقارن تطبيقها، المعروف بصوره والفيديو الذي يختفي تلقائيًا وميزة الفلاتر والمحتوى الذي يجذب جيل الألفية، مع الإعلانات التلفزيونية التي ما تزال صاحبة حصة الأسد من الإنفاق الإعلاني.

وأظهرت دراسة أجرتها شركة نيلسن Nielsen بتكليف من سناب شات نفسها أن خدمتها تصل إلى 41% من جميع الشباب الذين تترواح أعمارهم بين 18 و 34 عاما ممن يعيشون في الولايات المتحدة، وهذه نقطة تُحسب لصالحها، نظرًا لكون 6% فقط من هذه الفئة العمرية تشاهد الشبكات التلفزيونية.

ومن أجل جعل نفسها جذابة للمعلنين التقليديين على الشبكات التلفزيونية، قامت سناب شات بقياس وتنظيم الإعلانات التي تظهر على تطبيقها بنفس المقاييس التي تُستخدم لقياس الإعلانات التلفزيونية.

وكان موقع فورتشن Fortune قد أفاد الخميس أن سناب شات وافقت على الاستحواذ على بيتستريبس Bitstrips، وهي شركة ناشئة تطور نوعًا من الرموز التعبيرية المستخدمة في التراسل والمحادثات.