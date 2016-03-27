مايكروسوفت تعتزم إضافة Live Tiles تفاعلية لـ"ويندوز 10"

ألمحت شركة" مايكروسوفت" إلى أنها تعتزم إضافة تحسينات إلى خاصية "الأيقونات المربعة الحية Live Tiles " على نظام التشغيل" ويندوز 10"، وذلك خلال مؤتمر المطورين الخاص بها الذي ينطلق يوم الأربعاء المقبل.

وتسعى شركة البرمجيات الأميركية منذ أكثر من سنتين إلى منح المستخدمين القدرة على التفاعل أكثر مع "المربعات الحية"، ومع أنها أضافت بعد التحسينات عليها عدة مرات منذ إطلاقها أول مرة مع نظام "ويندوز 8"، إلا أنها ما زالت تحتاج إلى التطوير.

وذكرت "مايكروسوفت" في جدول أعمال المؤتمر أنها ستعقد جلسة تحت عنوان "ما الجديد في المربعات الحية والإشعارات"، والتي ألمحت إلى أنها ستشهد الإعلان عن تغييرات على هذه الخاصية. كما قالت الشركة في ملاحظات الجلسة إن "المربعات الحية ستتطور باثنتين من أكثر المفاجآت طلباً واللتين لا تريدون تفويتهما".

وكان من المفترض أن تطلق شركة "مايكروسوفت" نظام "ويندوز 10" مع "مربعات حية" تفاعلية، ولكن ذلك لم يحدث، ويُعتقد أن الميزة قادمة في تحديث جديد.

ويتوقع أن تتيح "المربعات الحية" التفاعلية للمستخدمين، إلى جانب الاطلاع على الإشعارات، إمكانية الرد عليها والتفاعل مع الإشعارات دون الحاجة لفتح التطبيقات. فبدلاً من فتح تطبيق البريد الإلكتروني يمكن الاطلاع على الرسائل الواردة والرد عليها من ضمن الأيقونة الحية الخاصة به.

ومن المقرر أن تعقد "مايكروسوفت" مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها Build 2016 خلال المدة بين 30 مارس الجاري و1 أبريل المقبل، وذلك في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

ويتوقع أن يركز مؤتمر "مايكروسوفت" للعام الحالي على نظام التشغيل "ويندوز 10" الذي يُعد الإصدار الأخير من سلسلة أنظمة "ويندوز".

وكانت الشركة قد أعلنت العام الماضي أن نظام "ويندوز 10" هو النسخة الأخيرة من "ويندوز"، وجميع الإصدارات التي تليه ستكون تحديثات رئيسية للنظام نفسه، فالنسخة الحالية من النظام تحمل الاسم Threshold، بينما ستحمل النسخة القادمة المتوقع صدورها هذا العام اسم RedStone.