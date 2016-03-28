فيسبوك يختبر طريقة للدفع عبر "مسنجر"

تعمل شركة فيسبوك على اختبار ميزة جديدة تتيح لمُستخدمي تطبيق المحادثات الخاص بها "مسنجر" Messenger استخدامه كوسيلة للدفع عبر التطبيق، وذلك وفقاً لشيفرة مصدرية تم العثور عليها ضمن نسخة التطبيق الخاصة بـiOS.

وبحسب ما نقل موقع "ذي إنفورميشن" الإلكتروني فإن الميزة التي لم يُعلَن عنها بعد مُنافسة لميزة الدفع عبر الهاتف الذكي المُقدمة من غوغل "أندرويد باي" Android Pay وكذلك ميزة الدفع الخاصة بآبل Apple Pay، وهي تتيح الدفع بشكل شخصي في المتاجر باستخدام الهاتف.

كما كشفت الشيفرة المصدرية للتطبيق عن ميزات أخرى قادمة قريباً، منها ميزة تُدعى "المُحادثة السرية" لا معلومات عنها حالياً، لكنها قد تكون مُشابهة للدردشة الآمنة التي توفرها بعض تطبيقات المحادثة على غرار "تيليغرام" Telegram والتي تتبع معايير معينة لضمان سرية ووثوقية المحادثات.

إضافة إلى ذلك تختبر فيسبوك ميزات أخرى في "مسنجر" مثل مشاركة المقتطفات من المقالات، وإرسال الأخبار لمجموعة محددة من الأصدقاء، ودمج لخاصية "التقويم" ضمن التطبيق.

وكانت فيسبوك قد كشفت العام الماضي عن ميزة تتيح لمستخدمي "مسنجر" في الولايات المتحدة إرسال الأموال، بحيث يُمكن للمستخدم إرسال مبالغ مالية لأي مستخدم آخر عبر التطبيق بشكل سهل. إلا أن تحويل "مسنجر" إلى وسيلة دفع في المتاجر سيضع فيسبوك مُنافساً رئيسياً في سوق الدفع عبر الهاتف إلى جانب كل من غوغل وآبل وسامسونغ.

