رسمياً.. تعرف على Galaxy A9 Pro جديد "سامسونغ"

أطلقت شركة "سامسونغ" هاتفها الذكي Galaxy A9 Pro رسمياً في الصين، وذلك بعد سلسلة طويلة من التسريبات والشائعات التي دارت حوله.

ويعد الهاتف "غالاكسي إيه 9 برو Galaxy A9 Pro " الجديد، الذي يندرج تحت فئة الهواتف اللوحية الكبيرة، نسخة محسنة من الهاتف "غالاكسي إيه9 Galaxy A9 " الذي أعلنت عنه في شهر ديسمبر الماضي.

ويقدم الهاتف اللوحي الجديد نفس مواصفات "غالاكسي إيه9"، بما في ذلك شاشة من نوع سوبر أمولد Super AMOLED مقاسها 6 بوصات وبدقة 1920×1080 بكسل مع زجاج حماية من نوع غوريلا غلاس 4 Gorilla Glass 4.

ويضم الهاتف معالجاً ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 652 بتردد 1.8 غيغاهرتز مع معالج رسوميات من نوع أدرينو 510.

ويختلف الجهاز عن "غالاكسي إيه 9" بذاكرة الوصول العشوائي "رام" التي تأتي بحجم 4 غيغابايتات، بدلا من 3 غيغابايتات، إضافة إلى 32 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية وليس 16 غيغابايت، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميغابكسل بدلا من 13 ميغابكسل.

ويملك الهاتف الجديد الذي يعمل بالإصدار 6.0.1 "مارشميلو" من نظام التشغيل "أندرويد"، بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ساعة وتدعم ميزة الشحن السريع.

وسيتوفر الهاتف في الصين بسعر يعادل 540 دولاراً أميركياً، ولا معلومات حتى الآن عن موعد توفره في الأسواق العالمية أو سعر الطرح.