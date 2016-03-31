"آبل" تطلق التحديث iOS 9.3.1 مع حل لمشكلة الروابط

أصدرت" آبل "اليوم تحديثاً جديداً للنسخة الأخيرة من نظام التشغيل لآيفون وآيباد برقم الإصدار iOS 9.3.1، ويتضمن التحديث إصلاحاً لمشكلة انهيار التطبيقات لدى الضغط على بعض الروابط.

وكانت المشكلة قد ظهرت قبل أيام للمستخدمين الذين قاموا بالتحديث إلى نسخة نظام التشغيل الأخيرة iOS 9.3، حيث تبيّن أن فتح بعض الروابط ضمن عدد من التطبيقات كمتصفح "سفاري" وتطبيقات الرسائل والبريد الإلكتروني وبعض تطبيقات الطرف الثالث، يؤدي إلى انهيار التطبيقات وإغلاقها.

وكان مستخدمو آيفون وآيباد الذين واجهوا المشكلة بعد الترقية قد عبروا عن استيائهم من المشكلة من خلال عشرات الرسائل التي تم نشرها على منتديات الدعم الفني الخاصة بشركة "آبل".

ويُعتقد أن المشكلة كانت في خاصية "الروابط الشاملة Universal Links " التي طرحتها "آبل" في iOS 9 وأتاحت لمطوري التطبيقات تعيين تطبيقاتهم كتطبيقات افتراضية لفتح الروابط الخاصة بأسماء النطاق التابعة لهم.

يذكر أن السجل الخاص بالتحديث لم يُشر إلى أية ميزات أو إصلاحات أخرى عدا عن إصلاح مشكلة الروابط نفسها. ويمكن لمستخدمي آيفون وآيباد الحصول على التحديث بالذهاب إلى الإعدادات العامة والضغط على خيار التحديث الذي يبلغ حجمه 35.2 ميغابايت.