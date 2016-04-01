تطبيق PDF to Excel لتحويل ملفات PDF إلى إكسل

يحتاج المستخدم في بعض الأحيان إلى خدمات تُساعده على تحويل الملفات من صيغة إلى أخرى دون الوقوع في مشاكل إعادة كتابتها وتنسيقها، ومن الملفات التي قد يرغب البعض بتحويلها هي ملفات PDF التي تأتي على شكل جداول، والتي يُفضّل بالنسبة للكثيرين إعادة استخدامها والاستفادة منها ضمن جداول إكسل القابلة للتحليل والتعديل بشكلٍ أفضل.

يمكن لمستخدمي أجهزة iOS الاستفادة من تطبيق PDF to Excel المجاني والمتوفّر عبر متجر آب ستور، بحيث يُتيح التطبيق إمكانية تحويل ملفات PDF التي تحتوي على جداول إلى ملفات إكسل بصيغة xlsx قابلة لإعادة الاستخدام والتعديل بسهولة بالاعتماد على البرامج والتطبيقات المناسبة.

ويُتيح التطبيق إمكانية تحويل ملفات PDF الممسوحة ضوئيا، كما أنه يقوم بالتعرف على الأسطر والأعمدة بشكلٍ جيد دون أن يحتاج المستخدم إلى إعادة تحرير وتعديل وتنسيق الملف الذي تم تحويله، كما أنه يقوم بحذف ملفات المستخدم من مخدّمات التطبيق بعد انتهاء عملية التحويل.