"نينتندو" تطلق أول لعبة لها على الهواتف الذكية

أطلقت شركة " نينتندو" اليابانية لعبتها الاجتماعية الجديدة "ميتومو Miitomo" والتي تُعتبر أول دخول في عالم الهواتف الذكية للشركة التي اشتهرت بألعابها الخاصة بمنصة "نينتندو".

وتعتمد اللعبة أسلوب المحادثات في عالم افتراضي بين المستخدم وأصدقائه، حيث يقوم اللاعب بتصميم شخصيته الخاصة عبر اختيار شكل الوجه ونبرة الصوت وطريقة التحديث والمواصفات النفسية كالهدوء ومدى قابلية التعبير عن الذات وغير ذلك.

ويستطيع المستخدم إضافة الأصدقاء عبر "تويتر" و"فيسبوك"، أو بشكل شخصي لدى وجود مستخدم آخر قريب.

وتسعى اللعبة إلى إقامة حوارات بين الأصدقاء تتيح لهم التعرف بشكلٍ أقرب على اهتماماتهم، حيث يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة على بعضهم البعض على غرار: "ما هو أغرب طعام تذوقته في حياتك؟" أو "ما هي أبرز هواياتك؟"، ثم يتم مُشاركة هذه الإجابات مع جميع الأصدقاء.

ويحصل المستخدم لقاء تفاعله على نقاط يستطيع استخدامها لشراء ملابس تتيح له تخصيص شخصيته الافتراضية كأحذية وسراويل وقبعات وجوارب وغير ذلك، كما يُمكن دفع نقود حقيقية للحصول على العملات الافتراضية اللازمة لشراء المزيد من أدوات التخصيص.

يُذكر أن اللعبة كانت قد طُرِحَت في اليابان بشكلٍ حصري قبل فترة، وقد توفرت اليوم بنسختها العالمية للمُستخدمين في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية كألمانيا وأيرلندا وفرنسا وبريطانيا على أن تتوفر لاحقًاً لبقية الدول.