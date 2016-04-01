1.2 مليار مستخدم لتطبيقات "أوفيس"

أعلنت شركة مايكروسوفت وصول عدد مستخدمي حزمة تطبيقاتها المكتبية أوفيس Office إلى 1.2 مليار حول العام، يقضون ما يتراوح بين 3 إلى 4 ساعات يومياً في استخدام الحزمة.

كما أشارت مايكروسوفت إلى النجاح الذي تحققه تطبيقاتها لدى مستخدمي الأجهزة المحمولة أيضاً، حيث أعلنت أن 340 مليون مستخدم قاموا بتثبيت أوفيس على أجهزتهم العاملية بنظامي أندرويد وiOS.

وقالت مايكروسوفت إن مجموعة أدوات أوفيس السحابية Office 365 تُحقق نمواً متزايداً حيث تقوم حوالي 50 ألفا من الشركات الصغيرة بالاشتراك في الخدمة في كل شهر، كما أن 85 بالمئة من أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة تعتمد خدمات أوفيس السحابية.

وكشفت الشركة أدوات جديدة للمطورين تتيح لهم دمج تطبيقاتهم ضمن تطبيقات أوفيس 365، من بينها بوابة Office 365 Connectors التي تمكن المطوّرين من إيصال البيانات الخاصة بتطبيقاتهم إلى داخل تطبيقات أوفيس، وقد أعلنت الشركة عن مجموعة من التطبيقات التي ستستفيد من هذه الإمكانية من بينها تطبيقات لإدارة المشاريع مثل تريللو Trello وتطبيقات تواصل اجتماعي مثل تويتر.

إضافةً إلى ذلك أعلنت الشركة أيضاً عن دعم الإضافات لتطبيق أوفيس 2016 على ماك، وذلك بعد أن كانت هذه الميزة متوفرة على ويندوز فقط.